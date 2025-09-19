Calcio. Al via la stagione del Santa Croce, domenica gara di andata di Coppa col Pro Ragusa

Comincia la stagione agonistica per il Santa Croce calcio con la gara d’andata di Coppa Italia che si giocherà domenica pomeriggio a Ragusa allo stadio “Biazzo”.

Il Cigno affronterà in un doppio confronto (il ritorno si giocherà mercoledì sempre a Ragusa) il Pro Ragusa di mister Nigro per contendersi il passaggio al secondo turno.

Dopo più di un mese di preparazione e di amichevoli pre season si comincia a fare sul serio e la squadra di mister Fabio Campanaro si farà trovare certamente pronta.

Per la gara di domenica tutta la rosa del rostrer biancazzurro è abile e arruolabile, compreso l’ultimo arrivato Matteo Runza, quindi, la “palla” adesso passa a mister Campanaro che avrà l’arduo compito di schierare la migliore formazione.

La doppia sfida di Coppa Italia sarà il preludio dell’inizio del campionato di Promozione che taglierà i nastri domenica 28 settembre con l’esordio del Santa Croce calcio in casa( sempre a Ragusa) contro i neo promossi del Q’alat di Caltagirone.

Il calendario diramato mercoledì scorso ha riservato ai biancazzurri una partenza sprint, giacché nelle prime quattro giornate il Cigno affronterà, oltre alla Q’alat, fuoricasa il Serradifalco, poi in casa il Priolo e sabato 19 ottobre ci sarà il primo derby provinciale a Ragusa contro la Pro Ragusa.

Gli altri due derby saranno alla decima e all’undicesima giornata, prima a Modica contro il Frigintini e la settimana successiva in casa contro lo Scicli.

Intanto la squadra è concentrata alla gara d’andata di Coppa Italia che si svolgerà allo stadio ” G. Biazzo” di Ragusa e avrà inizio alle ore 15.30. A dirigere l’incontro sarà il signor

Marco La Paglia della sezione arbitrale di Enna che sarà assistito sai signori Giobatti Salerno e Taschetto, entrambi della sezione di Ragusa

Salva