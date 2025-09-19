  • 19 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Settembre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. Pre season 2025-2026: domenica a Ragusa il “IX Memorial Francesco Passalacqua”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 19 settembre 2025 – La Passalacqua Ragusa Basket si appresta domenica a scendere in campo per la IX edizione del Memorial Francesco Passalacqua. Alle 18 al Palaminardi, l’esordio tra le mura amiche contro il Golfo Basket Alcamo. Un test importante nell’ottica della preparazione, utile a verificare lo stato di forma e i meccanismi di gioco impostati. Il team allenato da Mara Buzzanca, con i nuovi innesti, è pronto ad affrontare la nuova stagione sportiva.
Il doppio impegno quotidiano, per parte tecnica e tattica unita a quella atletica, dettato dallo studio attento dei carichi di lavoro e di recupero, indoor e outdoor, è stato la costante del primo mese di allenamento. La scorsa settimana Ragusa aveva effettuato un primo scrimmage proprio ad Alcamo, amichevole che aveva consegnato a Ragusa buoni elementi sullo stato di salute del team.

Tornando al ‘IX Memorial Francesco Passalacqua’ in programma domenica 21 settembre al Palaminardi,
“Non vediamo l’ora di scendere in campo – dice Chiara Consolini capitana della Passalacqua Ragusa -. Stiamo lavorando con grande intensità e impegno e aspettiamo i nostri tifosi nel nido delle aquile, il Pala Minardi. Affronteremo il team di Alcamo, che quest’anno si affaccia al campionato di serie A2; sono certa che sarà un bel match”.

Sabato 20 settembre a partire dalle 21,00 la squadra al completo parteciperà in piazza Libertà a Ragusa all’avvio della stagione sportiva delle più importanti realtà cittadine organizzato dall’Amministrazione comunale di Ragusa; poi qualche ora di riposo prima del match di domenica in programma alle 18.00. Gli impegni pre season però non sono finiti. La Passalacqua Ragusa basket sarà tra le protagoniste del XIX Memorial Paola Mazzali in programma il 27 e 28 settembre a Bolzano, quadrangolare che disputerà assieme alla squadra organizzatrice, Alperia Basket Bolzano con Golfo Basket Alcamo e Sanga Milano.

577214
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube