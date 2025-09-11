Modica piange Carmelo Melilli, il “maestro” di generazioni dí guidatori

Modica, 11 Settembre 2025 – Un altro pilastro della città di Modica ci ha lasciati. Ieri, all’età di 95 anni, si è spento Carmelo Melilli, figura storica e amata della comunità.

Nel lontano 1952, Melilli fondò la prima autoscuola di Modica, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di modicani. Con la sua pazienza, attenzione e disponibilità, ha accompagnato migliaia di persone nel percorso per ottenere la patente di guida, contribuendo a formare non solo automobilisti, ma cittadini più consapevoli e sicuri sulle strade. La sua presenza è stata costante, un volto familiare e rassicurante nella vita quotidiana della città.

Oltre al suo impegno nel settore automobilistico, Carmelo Melilli ha dato un contributo fondamentale anche nel mondo sportivo. Ha guidato con passione e dedizione il Tennis Club Modica, offrendo a giovani e appassionati opportunità di crescita sportiva e sociale. La sua visione ha permesso al club di diventare un punto d’incontro e di svago, un luogo dove coltivare amicizie e la passione per il tennis.

La scomparsa di Melilli lascia un grande vuoto. I suoi insegnamenti, la sua gentilezza e la sua dedizione rimarranno vivi nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, alle 15, presso la Basilica Santuario Madonna delle Grazie.

La redazione di RTM si unisce al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze.

