  • 11 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Settembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica piange Carmelo Melilli, il “maestro” di generazioni dí guidatori

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 11 Settembre 2025 – Un altro pilastro della città di Modica ci ha lasciati. Ieri, all’età di 95 anni, si è spento Carmelo Melilli, figura storica e amata della comunità.

Nel lontano 1952, Melilli fondò la prima autoscuola di Modica, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di modicani. Con la sua pazienza, attenzione e disponibilità, ha accompagnato migliaia di persone nel percorso per ottenere la patente di guida, contribuendo a formare non solo automobilisti, ma cittadini più consapevoli e sicuri sulle strade. La sua presenza è stata costante, un volto familiare e rassicurante nella vita quotidiana della città.

Oltre al suo impegno nel settore automobilistico, Carmelo Melilli ha dato un contributo fondamentale anche nel mondo sportivo. Ha guidato con passione e dedizione il Tennis Club Modica, offrendo a giovani e appassionati opportunità di crescita sportiva e sociale. La sua visione ha permesso al club di diventare un punto d’incontro e di svago, un luogo dove coltivare amicizie e la passione per il tennis.

La scomparsa di Melilli lascia un grande vuoto. I suoi insegnamenti, la sua gentilezza e la sua dedizione rimarranno vivi nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, alle  15, presso la Basilica Santuario Madonna delle Grazie.

La redazione di RTM si unisce al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze.

576424
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube