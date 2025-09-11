  • 11 Settembre 2025 -
Politica | Ragusa

Il Consiglio comunale di Ragusa e la Ragusa-Catania. Interviene Sortino

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – “Il consiglio comunale di Ragusa diventa l’occasione anche per chiedere lumi riguardo a questioni che magari non sono di pertinenza specifica del civico consesso ma che comunque riguardano da vicino tutti i cittadini. È il caso dei lavori della superstrada Ragusa-Catania divisi in quattro lotti, con il terzo da Grammichele a Francofonte che, rispetto agli altri, va abbastanza a rilento. Siamo a percentuali del 3% rispetto, per esempio, al secondo e al quarto lotto che viaggiano speditamente oltre il 20%”.

È quanto dichiara il consigliere Giovanni Sortino, manifestando non poca preoccupazione per una infrastruttura, necessaria allo sviluppo dell’intera area ragusana, che non può più attendere.

“Un’opera così importante e attesa da decenni – sottolinea il capogruppo – non può permettersi ulteriori ritardi ai danni dei cittadini ragusani. Non si intravedono motori fissi in opera e questo non fa ben sperare. Per questo l’attenzione è alta e ho posto il quesito in consiglio”. Il sindaco Peppe Cassì, in risposta ha dichiarato di aver ricevuto rassicurazioni proprio in queste ore dal nuovo rup dell’Anas, ing. Silvio Canalella, su una ripresa spedita per il terzo lotto.

© Riproduzione riservata

