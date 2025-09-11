Fratelli d’Italia Pozzallo: “L’assessore Azzarelli mente e scarica colpe, si dimetta subito!”

POZZALLO, 11 Settembre 2025 – Un attacco frontale e senza mezzi termini quello sferrato dal circolo locale di Fratelli d’Italia nei confronti dell’assessore ai Servizi Sociali, Alessandra Azzarelli (foto). L’accusa è di “mancanza di rispetto per le famiglie” e di “incapacità di governo”, culminata nella richiesta di dimissioni immediate.

Il partito accusa l’assessore di mentire e di scaricare le proprie responsabilità, affermando che non ci sarebbe stata alcuna volontà di confronto. Un’affermazione che Fratelli d’Italia definisce “una bugia colossale”, ricordando tre episodi specifici: la partecipazione a una riunione sulla chiusura del centro diurno, in cui l’unica risposta ricevuta fu “una porta sbattuta in faccia”; il convegno sull’autismo organizzato dal partito, al quale l’assessore non si sarebbe degnata di presenziare nonostante l’invito; un’interrogazione in consiglio comunale a cui l’assessore avrebbe fornito solo “risposte vaghe”.

FdI prosegue denunciando l’immobilismo dell’amministrazione comunale, definita un “muro di gomma” incapace di dare risposte concrete ai cittadini. Secondo Fratelli d’Italia, la giunta sarebbe pronta unicamente a “mentire e a scaricare le colpe su scuole, Regione e Governo nazionale”.

Il circolo di FdI entra poi nel merito della questione Asacom, citando la nota regionale prot. n. 44630 del 27 ottobre 2023, che chiarisce come le figure dell’insegnante di sostegno e dell’Asacom non siano interscambiabili. Le dichiarazioni dell’assessore in merito vengono definite “falsità pericolose che confondono le famiglie”. Il partito solleva dubbi sulla redazione dei PEI (Piani Educativi Individualizzati), suggerendo che il monte ore Asacom sia stato stabilito più per “integrare le ore dell’insegnante di sostegno” che per rispondere ai bisogni specifici degli alunni. Viene inoltre sottolineato come il servizio Asacom delle scuole superiori, di competenza della Provincia, si sia invece attivato in modo efficace fin dal primo giorno di scuola.

In conclusione, Fratelli d’Italia Pozzallo ribadisce di essere stato “l’unico partito a cercare il dialogo con tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione”. La denuncia si conclude con un duro attacco politico, accusando l’amministrazione di essere interessata unicamente alla “sopravvivenza politica” e non al benessere dei cittadini.

“Per questo, con forza e senza mezzi termini, diciamo “basta!” Assessore Azzarelli e compagnia, dimettetevi subito! Pozzallo non merita bugie, arroganza e incompetenza. Pozzallo merita serietà, rispetto e coraggio”, conclude il comunicato.

