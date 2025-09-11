  • 11 Settembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Brutta avventura a Pozzallo: 70enne bergamasco ferito dall’elica di un’imbarcazione

Pozzallo, 11 settembre 2025 – Una giornata di mare si è trasformata in un brutto incidente per un turista di 70 anni, originario di Bergamo, rimasto ferito al largo di Pozzallo durante un’escursione in barca. L’uomo è stato colpito dall’elica del motore fuoribordo, riportando gravi lesioni all’anca e al femore.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, mentre il turista e altri passeggeri stavano godendosi un bagno nelle acque siciliane. Stando a una prima ricostruzione, l’anziano stava risalendo a bordo dalla scaletta quando, per cause ancora da accertare, ha accidentalmente urtato l’elica del motore, che era rimasto inavvertitamente acceso e in movimento. Le pale lo hanno colpito con violenza, causandogli ferite profonde.

I compagni di escursione e l’equipaggio sono subito intervenuti per soccorrerlo. Vista la gravità delle lesioni, è stato deciso di dirigersi immediatamente verso il porto più vicino per chiedere assistenza medica. Una volta a riva, un’ambulanza ha trasferito d’urgenza il 70enne al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.

All’arrivo, i medici lo hanno preso in carico e sottoposto a un delicato intervento chirurgico ortopedico. L’operazione è riuscita e il turista si sta ora riprendendo. La prognosi è di 15 giorni, ma l’uomo non è in pericolo di vita. Le autorità locali sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

