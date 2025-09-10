  • 10 Settembre 2025 -
Cronaca | Scicli

Scicli. Abbandono dei rifiuti: sequestro del veicolo e sospensione della patente per un cittadino sorpreso in flagranza

L'abbandono di rifiuti oggi ha rilevanza penale per chi si rende autore di tali gesti
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – Il 9 settembre 2025, è stato deferito all’autorità giudiziaria un cittadino sciclitano che in località contrada Spinazza aveva abbandonato rifiuti utilizzando un autoveicolo per il trasporto degli stessi.

L’intervento tempestivo della Polizia locale ha permesso di accertare la violazione delle norme ambientali, recentemente rafforzate del Decreto Legislativo 152/2006, come modificato in data 08 agosto 2025.

In base all’articolo 255 comma 1, tale comportamento costituisce oggi reato e comporta l’applicazione del sequestro del veicolo utilizzato per l’illecito e la sospensione della patente di guida del trasgressore.

“L’abbandono dei rifiuti è un gesto irresponsabile che danneggia il nostro territorio e la salute pubblica. Il Comune continuerà a vigilare e ad applicare con rigore le nuove disposizioni di legge”, annuncia la comandante della Polizia locale Maria Rosa Portelli.

Si ricorda alla cittadinanza che è possibile segnalare episodi di degrado ambientale attraverso i canali ufficiali del Comune. La collaborazione di tutti è fondamentale per tutelare il decoro e la vivibilità del nostro territorio.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

