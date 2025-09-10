  • 10 Settembre 2025 -
  10 Settembre 2025
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica. Arrestato per detenzione illegale di pistola e denunciato per atti persecutori nei confronti dell’ ex moglie

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 10 Settembre 2025  – Un uomo di 61 anni, originario di Modica ma residente a Ragusa, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione illegale di armi, munizioni e stalking. L’arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare, scaturita dalla denuncia della sua ex moglie.

L’attività investigativa, condotta congiuntamente dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica e della Squadra Mobile di Ragusa, ha avuto inizio dopo che la donna ha denunciato l’ex marito per atti persecutori. Le molestie, secondo quanto riferito, erano iniziate durante il matrimonio e sono continuate anche dopo la separazione, arrivando a coinvolgere anche la figlia 22enne della coppia.

Dalla denuncia è emerso anche il sospetto che l’uomo potesse possedere delle armi, il che ha spinto gli agenti a procedere con una perquisizione nella sua abitazione.

All’interno della cassaforte dell’uomo, gli agenti hanno trovato una pistola semiautomatica Beretta calibro 9, completa di due caricatori e 18 cartucce. La perquisizione ha inoltre permesso di rinvenire 125 cartucce calibro 7.65. Ma le sorprese non sono finite qui: all’interno dell’auto dell’uomo è stato trovato anche uno storditore elettrico, uno strumento che, secondo la legge italiana, è considerato una vera e propria arma e il cui possesso è illegale senza la necessaria autorizzazione.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione illegale di arma e munizioni. È stato inoltre denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa anche per atti persecutori.

© Riproduzione riservata

