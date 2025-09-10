  • 10 Settembre 2025 -
  • 10 Settembre 2025 -
Politica | Ragusa

Il consigliere Mauro ai sindaci iblei: “Trasparenza e merito per la scelta del nuovo Amministratore Unico di Iblea Acque”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Oggi alle ore 12 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per l’Avviso pubblico finalizzato a selezionare l’Amministratore Unico di Iblea Acque S.p.A., società in house providing. Alla luce di questa scadenza, il consigliere comunale di Ragusa, Gaetano Mauro, ritiene necessario lanciare un appello urgente ai dodici sindaci della provincia: “Bisogna scegliere il miglior candidato, non il miglior amico”.

“Il nuovo Amministratore Unico sarà chiamato a gestire un bene essenziale come l’acqua, un servizio pubblico che non può essere oggetto di spartizione politica, soprattutto considerando i gravi disagi ereditati dalla precedente gestione.

È fondamentale che scelte di questa rilevanza siano ispirate ai massimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, per evitare qualsiasi potenziale conflitto di interesse. Decisioni opache o discrezionali rischiano di minare la credibilità dell’intero processo, come purtroppo avvenuto in passato con la nomina del primo Amministratore Unico, dettata più da logiche politiche che da merito e competenza.”

Queste considerazioni portano il consigliere a sollecitare con ancora maggiore urgenza chiarezza sui criteri che saranno proposti all’Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Amministratore Unico.

“È essenziale adottare criteri imparziali e basati sul merito – curriculum, esperienza specifica nel settore, risultati gestionali – attraverso una commissione tecnica selezionatrice indipendente e composta da esperti di riconosciuto profilo. La selezione deve avvenire attraverso un punteggio chiaro e predeterminato.”

“Vogliamo che siano scelti i migliori, non i migliori amici. L’acqua è un bene di prima necessità che non può far parte della spartizione politica.”

