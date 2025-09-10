  • 10 Settembre 2025 -
  10 Settembre 2025
Economia

Eccellente avvio per la campagna olearia in Sicilia: qualità e rese superano le aspettative

Tempo di lettura: 2 minuti

La stagione della raccolta delle olive è iniziata con il piede giusto in Sicilia sud-orientale, e i primi risultati sono più che promettenti. I frantoi della zona sono in piena attività e i dati che emergono sono estremamente incoraggianti, soprattutto in termini di qualità e resa.

L’avvio della campagna è stato segnato dalla molitura delle olive della varietà Moresca, un’oliva precoce che, grazie a condizioni climatiche favorevoli, ha raggiunto la maturazione perfetta. Le piante non hanno sofferto né di stress idrico né di attacchi della mosca olearia, garantendo una materia prima di altima qualità. Il risultato è un olio extravergine con una resa media che si attesta intorno a un ottimo 12%.

Il successo di questa prima fase è merito anche dei frantoi locali che hanno investito in tecnologia all’avanguardia.

  • Frantoio Ruta: A Castelluccio Noto, i fratelli Ciccio e Graziana Ruta hanno molito i primi 80 quintali di Moresca, destinati al “Novello di Ruta”, la prima etichetta di una serie che includerà in seguito oli da altre varietà come Verdese, Nocellara del Belice, Tonda Iblea e Biancolilla. Il frantoio ha installato macchinari Pieralisi di ultima generazione per garantire un prodotto finale di altissima qualità.
  • Frantoi Covato: Anche a Ragusa, i fratelli Giuseppe e Orazio Covato sono fieri dei risultati ottenuti con la loro nuova produzione. Con due linee Pieralisi speculari, hanno raggiunto una qualità eccellente e rese del 12%, segno di un’annata che si preannuncia ricca di successi.
  • Oleificio Scopellato: A Rosolini, Francesco Scopellato ha testato con successo i nuovi macchinari Pieralisi. Anche qui, le rese sulla varietà Moresca si sono attestate tra il 10 e il 12%, confermando l’ottima qualità dell’olio nuovo.

Questo avvio di campagna olearia, con la qualità e le rese eccezionali dell’olio extravergine, getta le basi per una stagione molto positiva, dimostrando ancora una volta l’eccellenza del comparto agricolo siciliano.

© Riproduzione riservata

