Attualità | Modica

Modica. Grande affluenza di pubblico per la manifestazione “Lune d’Oriente

Tempo di lettura: 2 minuti

Si sono conclusi con grande successo i percorsi al chiaro di luna “Lune D’Oriente” a Modica.

Nelle tre edizioni della manifestazione, circa mille persone hanno preso parte al percorso emozionale, fortemente voluto da alcune associazioni culturali modicane che da sempre operano sul territorio per valorizzare ancora di più la bellezza celata del quartiere Dente/Cartellone.

Vicoli, scalinate e grotte visti al chiaro di luna sono stati i grandi protagonisti della iniziativa nel corso degli ultimi anni, insieme a panorami unici come quelli del colle Pizzo, del Duomo di San Giorgio, del Castello e soprattutto della magnifica facciata del Convento di Sant’Anna, oggi sede dell’Ente Liceo Convitto.

Proprio il chiostro del Convento ha accolto i visitatori per condurli alla scoperta del Crocifisso ligneo, delle mummie e dell’installazione “Luce per un Cantiere”, allestita all’interno della seicentesca Chiesa di Sant’Anna.

Il percorso emozionale, che ha visto il coinvolgimento delle associazioni del Comitato Oriente e della sapiente guida turistica Ernesto Ruta, ha permesso agli ospiti anche di scoprire le prelibatezze culinarie di Modica, attraverso la degustazione di prodotti tipici offerti da aziende sostenitrici del progetto

Il Comitato Oriente e l’Ente Liceo Convitto ringraziano ancora tutti coloro che hanno partecipato alle precedenti edizioni e sono già al lavoro per la quarta edizione di “Lune d’Oriente- 2026”

576309
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

