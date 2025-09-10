  • 10 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 10 Settembre 2025 -
Attualità | Modica

ANFFAS Modica: Apre lo Sportello Antidiscriminazione per le persone con disabilità

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 10 Settembre 2025 – L’associazione Anffas Modica APS-ETS, da anni un punto di riferimento per l’ascolto e l’assistenza delle persone con disabilità e delle loro famiglie, annuncia l’apertura di un nuovo servizio fondamentale: lo Sportello Territoriale “Contro ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità – Prof.ssa Maria Rita Saulle”. Questo sportello, che si affianca al già attivo SAI (Sportello ascolto e informazione), ha sede nei locali di via Circonvallazione Ortisiana n. 206.

Nonostante i progressi della società, le persone con disabilità e i loro familiari continuano a subire atti di discriminazione, spesso causati da barriere architettoniche, mancanza di informazioni accessibili o, più profondamente, da stereotipi e pregiudizi. L’apertura di questo sportello si inserisce in una rete nazionale promossa da Anffas Nazionale, che dal 2023 opera attraverso l’Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione e una rete di sportelli locali e regionali.

L’obiettivo è chiaro: monitorare il fenomeno, intercettare le violazioni dei diritti e supportare le vittime di discriminazione, offrendo anche assistenza legale. Anffas, infatti, è riconosciuta come un soggetto legittimato ad agire in giudizio per la tutela delle persone con disabilità, in conformità alla legge n. 67/06.

Lo sportello antidiscriminazione di Modica non è solo un punto di denuncia, ma un vero e proprio ambiente di accoglienza. È un luogo dove le persone possono trovare ascolto, informazioni e supporto per intraprendere azioni di tutela.

Tra le principali attività dello sportello vi sono:

  • Promozione di attività di sensibilizzazione e formazione per prevenire la discriminazione.
  • Raccolta e gestione di segnalazioni di possibili casi di discriminazione.
  • Supporto personalizzato alle vittime.
  • Creazione di reti territoriali per un’azione più incisiva e coordinata.

Il personale dello sportello è altamente qualificato e formato per orientare e accompagnare le persone con disabilità e i loro familiari, analizzando ogni situazione e fornendo gli strumenti necessari per l’azione.

Anffas invita la cittadinanza, le amministrazioni pubbliche e le associazioni a collaborare, partecipando alle campagne di sensibilizzazione, segnalando disparità di trattamento e denunciando qualsiasi forma di discriminazione.

Contatti utili:

  • Segreteria Anffas Modica: Tel. 0932762877 – info@anffasmodica.it
  • Referente Sportello Antidiscriminazione: Sig.ra Piera Banzi – 328179
576324
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube