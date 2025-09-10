ANFFAS Modica: Apre lo Sportello Antidiscriminazione per le persone con disabilità

MODICA, 10 Settembre 2025 – L’associazione Anffas Modica APS-ETS, da anni un punto di riferimento per l’ascolto e l’assistenza delle persone con disabilità e delle loro famiglie, annuncia l’apertura di un nuovo servizio fondamentale: lo Sportello Territoriale “Contro ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità – Prof.ssa Maria Rita Saulle”. Questo sportello, che si affianca al già attivo SAI (Sportello ascolto e informazione), ha sede nei locali di via Circonvallazione Ortisiana n. 206.

Nonostante i progressi della società, le persone con disabilità e i loro familiari continuano a subire atti di discriminazione, spesso causati da barriere architettoniche, mancanza di informazioni accessibili o, più profondamente, da stereotipi e pregiudizi. L’apertura di questo sportello si inserisce in una rete nazionale promossa da Anffas Nazionale, che dal 2023 opera attraverso l’Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione e una rete di sportelli locali e regionali.

L’obiettivo è chiaro: monitorare il fenomeno, intercettare le violazioni dei diritti e supportare le vittime di discriminazione, offrendo anche assistenza legale. Anffas, infatti, è riconosciuta come un soggetto legittimato ad agire in giudizio per la tutela delle persone con disabilità, in conformità alla legge n. 67/06.

Lo sportello antidiscriminazione di Modica non è solo un punto di denuncia, ma un vero e proprio ambiente di accoglienza. È un luogo dove le persone possono trovare ascolto, informazioni e supporto per intraprendere azioni di tutela.

Tra le principali attività dello sportello vi sono:

Promozione di attività di sensibilizzazione e formazione per prevenire la discriminazione.

Raccolta e gestione di segnalazioni di possibili casi di discriminazione.

Supporto personalizzato alle vittime.

Creazione di reti territoriali per un’azione più incisiva e coordinata.

Il personale dello sportello è altamente qualificato e formato per orientare e accompagnare le persone con disabilità e i loro familiari, analizzando ogni situazione e fornendo gli strumenti necessari per l’azione.

Anffas invita la cittadinanza, le amministrazioni pubbliche e le associazioni a collaborare, partecipando alle campagne di sensibilizzazione, segnalando disparità di trattamento e denunciando qualsiasi forma di discriminazione.

Contatti utili:

Segreteria Anffas Modica: Tel. 0932762877 – info@anffasmodica.it

Referente Sportello Antidiscriminazione: Sig.ra Piera Banzi – 328179

Salva