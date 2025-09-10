Parto fatale all’ospedale di Modica: ginecologa condannata, assolte le ostetriche

MODICA, 10 Settembre 2025 – Si è concluso in primo grado con una condanna e tre assoluzioni il processo per la morte di una neonata avvenuta nel 2017. La vicenda risale al 6 dicembre di quell’anno, quando una donna si recò all’Ospedale Maggiore di Modica per partorire. A seguito di una sofferenza fetale rilevata dai tracciati di controllo, venne eseguito un taglio cesareo, ma la piccola morì quattro mesi dopo la nascita.

Il giudice ha condannato la ginecologa a sei mesi di reclusione (con pena sospesa e senza menzione nel casellario giudiziale), accogliendo parzialmente le richieste dell’accusa, rappresentata dal PM Santo Fornasier, che aveva chiesto una condanna a due anni e sei mesi. Le tre ostetriche coinvolte, invece, sono state assolte.

Secondo l’accusa, la ginecologa avrebbe sottovalutato i segnali di sofferenza del feto, ritardando un taglio cesareo che avrebbe potuto salvare la vita della bambina. La difesa, sostenuta dall’avvocato Salvatore Poidomani, ha invece ribadito che la professionista ha agito con tempestività e che non avrebbe omesso alcuna procedura prevista. L’avvocato ha inoltre evidenziato l’assenza di un’autopsia, che avrebbe potuto far luce sulla possibile presenza di una patologia nella neonata, a cui si è fatto riferimento nel corso del dibattimento.

Oltre alla pena detentiva, il giudice ha condannato la ginecologa al risarcimento dei danni da quantificare in sede civile e al pagamento di 3.500 euro di spese legali a favore della parte offesa.

