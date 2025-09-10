Scontro tra auto sulla Ragusa-Modica: lievi feriti e rallentamenti al traffico

RAGUSA, 10 Settembre 2025 – Incidente stradale questa mattina sulla nuova strada che collega Ragusa a Modica, in direzione del capoluogo. Per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli si sono scontrati, causando rallentamenti al traffico veicolare.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno prestato le prime cure agli occupanti delle vetture. Fortunatamente, le persone coinvolte nell’incidente hanno riportato solo lievi ferite. La dinamica dello scontro è al vaglio delle autorità competenti, che stanno effettuando i rilievi per stabilire le responsabilità.

Il traffico ha subito dei rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di poco tempo.

Salva