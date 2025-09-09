Tragedia sulla Palermo–Agrigento: muore in un incidente un 42enne di Mussomeli

Palermo. Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 121, lo scorrimento veloce Palermo–Agrigento, nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, all’altezza del chilometro 242. A perdere la vita è stato Roberto Coniglio, 42 anni, originario di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. L’uomo era alla guida di una Mercedes Classe B che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe improvvisamente perso aderenza, uscendo di strada e ribaltandosi più volte. Alcuni automobilisti in transito hanno dato immediatamente l’allarme, allertando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, e i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato dall’incidente, mentre proseguono le indagini per comprendere le cause che hanno portato al tragico schianto.

