Tragedia sul lavoro a Riposto: operaio di 53 anni precipita da un’impalcatura e muore sul colpo

RIPOSTO (CATANIA) – Dramma ieri mattina a Riposto, in contrada Rovettazzo, dove un operaio ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La vittima è Salvatore Sorbello, 53 anni, residente a Santa Venerina. L’uomo, impegnato insieme a un collega nei lavori di ampliamento dei capannoni di un’azienda di serramenti per l’edilizia, sarebbe precipitato da un’impalcatura da un’altezza di circa otto metri. L’impatto è stato violentissimo e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e anche l’elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: l’operaio è deceduto pochi minuti dopo la caduta. I carabinieri della compagnia di Giarre, coordinati dalla procura di Catania, hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal e il personale del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil), chiamati a verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere. La comunità di Santa Venerina è sotto shock per la scomparsa improvvisa di Sorbello, descritto da chi lo conosceva come un uomo serio e instancabile.

