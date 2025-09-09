  • 9 Settembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Sbarco a Pozzallo: 46 migranti arrivati, tra loro anche una neonata

Pozzallo, 9  Settembre 2025 -Un ennesimo sbarco ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri, 8 settembre, nel porto di Pozzallo. Sono arrivati 46 migranti, di cui quattro erano stati precedentemente soccorsi a 32 miglia dalla costa.

Al loro arrivo, è stata immediatamente avviata la procedura di doppio controllo sanitario. Il primo esame è stato eseguito a bordo del pattugliatore della Guardia di Finanza dall’Usmaf, sotto la supervisione del dottor Vincenzo Morello. Successivamente, un ulteriore controllo è stato effettuato a terra dall’azienda sanitaria provinciale.

Tra i migranti sbarcati, 19 erano minori. Tra loro, una neonata di appena 30 giorni è stata subito trasferita all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica insieme alla madre per ricevere le cure necessarie. È stata anche riscontrata la scabbia in circa la metà delle persone sbarcate. Dopo i controlli, tutti i migranti sono stati accompagnati all’hotspot di Pozzallo.

Questo è il secondo sbarco in soli due giorni nella città, un dato che riflette l’aumento dei flussi migratori registrato nel 2025 a livello nazionale rispetto all’anno precedente.

© Riproduzione riservata

