Caporalato a Vittoria: arrestato 40enne per sfruttamento del lavoro

Vittoria, 9 Settembre 2025 – I Carabinieri della Stazione di Scoglitti, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato in flagranza di reato C.R., un quarantenne di Vittoria domiciliato a Niscemi (CL), con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare il fenomeno del caporalato. I militari hanno effettuato un controllo in un’azienda agricola gestita dall’uomo nelle campagne di Vittoria, dove hanno scoperto quattro lavoratori stranieri intenti a svolgere attività lavorativa.
Dalle verifiche è emerso che i quattro, un cittadino tunisino e tre albanesi, erano privi di un regolare contratto di assunzione e risultavano essere irregolari sul territorio nazionale. Le indagini hanno inoltre accertato che i lavoratori erano sottopagati e alloggiati in condizioni di grave degrado: vivevano in monolocali di pochi metri quadrati all’interno dell’azienda, privi di finestre, di acqua corrente e con scarse condizioni igieniche.
A seguito di quanto accertato, l’intera area agricola, che si estende per circa 25.000 mq, è stata sottoposta a sequestro preventivo. L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea in attesa delle successive verifiche e della conferma delle accuse.