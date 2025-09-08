  • 8 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Settembre 2025 -
Cronaca | Marina di Modica | News in primo piano

Messaggio di pace da Marina di Modica

  • 5
Tempo di lettura: 2 minuti

Marina di Modica, 08 Settembre 2025 – Un forte messaggio contro la guerra è risuonato domenica sera in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica, durante il concerto del duo Y Guisar.

Mentre il presentatore Dino Migliorisi introduceva la serata, uno dei componenti del gruppo musicale, Saro Cannizzaro, ha preso la parola per lanciare un appello al pubblico. Ha invitato le persone presenti a mostrare il proprio dissenso verso la guerra, gridando: “No war“.

Cannizzaro ha poi aggiunto: “No alla strage di bambini e di gente, in una guerra che nessuno di noi vuole”, un appello che ha voluto essere un segno di protesta contro ogni conflitto e violenza indiscriminata.

 

576143
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

5 commenti su “Messaggio di pace da Marina di Modica”

  3. Jack

    La Faletti non parla, purtroppo, non potrebbe secondo me con coscienza non rendersi conto della gravità delle scelte del governo Israeliano e dovrebbe arrampicarsi sugli specchi… e comunque siamo tutti contro i terroristi di Hamas ma MAI contro la popolazione palestinese compresi bambini, vecchi e donne.

    7
    1
  4. Tonino Spinello

    Visto che ora molti hanno compreso cosa stanno combinando i messianici sionisti a Gaza e gridano tutti alla pace in quei luoghi, perchè non illuminate i palazzi con la bandiera Palestinese come avete fatto per gli ucraini e per Israele quando eravate tutti dalla loro parte? Cosa vi frena dal farlo? Non volete fare angustiare Netanyahu con tutta la sua banda di terroristi e finanziatori di terroristi? L’ISIS è una creazione di Israele come lo era Hamas, basta vedere chi hanno messo a capo della Siria e si capisce tutto. Ma non si deve dire perchè sennò poi cosa dobbiamo dire durante la commemorazione di ogni anno? Anzi, dal 7 ottobre due volte l’anno.

    2
    1
  5. Gino

    Sig Spinello
    Aggiunga che i terroristi di Hamas feriti venivano curati negli ospedali di Israele. Tutto provato!!
    Adesso tutti a recitare per la pace. Vendono armi a Israele, e recitano due popoli due Stati, per il voto all’ Onu per lo stato palestinese, l’Italia si astiene. 🤡🤡🤡

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube