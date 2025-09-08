Messaggio di pace da Marina di Modica

Marina di Modica, 08 Settembre 2025 – Un forte messaggio contro la guerra è risuonato domenica sera in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica, durante il concerto del duo Y Guisar.

Mentre il presentatore Dino Migliorisi introduceva la serata, uno dei componenti del gruppo musicale, Saro Cannizzaro, ha preso la parola per lanciare un appello al pubblico. Ha invitato le persone presenti a mostrare il proprio dissenso verso la guerra, gridando: “No war“.

Cannizzaro ha poi aggiunto: “No alla strage di bambini e di gente, in una guerra che nessuno di noi vuole”, un appello che ha voluto essere un segno di protesta contro ogni conflitto e violenza indiscriminata.

