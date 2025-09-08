Marina di Modica, 08 Settembre 2025 – Un forte messaggio contro la guerra è risuonato domenica sera in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica, durante il concerto del duo Y Guisar.
Mentre il presentatore Dino Migliorisi introduceva la serata, uno dei componenti del gruppo musicale, Saro Cannizzaro, ha preso la parola per lanciare un appello al pubblico. Ha invitato le persone presenti a mostrare il proprio dissenso verso la guerra, gridando: “No war“.
Cannizzaro ha poi aggiunto: “No alla strage di bambini e di gente, in una guerra che nessuno di noi vuole”, un appello che ha voluto essere un segno di protesta contro ogni conflitto e violenza indiscriminata.
5 commenti su “Messaggio di pace da Marina di Modica”
Grazie!
Chissà cosa ne pensa la Faletti di questo genocidio.
La Faletti non parla, purtroppo, non potrebbe secondo me con coscienza non rendersi conto della gravità delle scelte del governo Israeliano e dovrebbe arrampicarsi sugli specchi… e comunque siamo tutti contro i terroristi di Hamas ma MAI contro la popolazione palestinese compresi bambini, vecchi e donne.
Visto che ora molti hanno compreso cosa stanno combinando i messianici sionisti a Gaza e gridano tutti alla pace in quei luoghi, perchè non illuminate i palazzi con la bandiera Palestinese come avete fatto per gli ucraini e per Israele quando eravate tutti dalla loro parte? Cosa vi frena dal farlo? Non volete fare angustiare Netanyahu con tutta la sua banda di terroristi e finanziatori di terroristi? L’ISIS è una creazione di Israele come lo era Hamas, basta vedere chi hanno messo a capo della Siria e si capisce tutto. Ma non si deve dire perchè sennò poi cosa dobbiamo dire durante la commemorazione di ogni anno? Anzi, dal 7 ottobre due volte l’anno.
Sig Spinello
Aggiunga che i terroristi di Hamas feriti venivano curati negli ospedali di Israele. Tutto provato!!
Adesso tutti a recitare per la pace. Vendono armi a Israele, e recitano due popoli due Stati, per il voto all’ Onu per lo stato palestinese, l’Italia si astiene. 🤡🤡🤡