News in primo piano | Politica | Ragusa

Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Si è insediato il nuovo segretario generale

Tempo di lettura: 2 minuti
 Ragusa, 08 Settembre 2025 –   Vito Antonio Bonanno ha assunto ufficialmente la carica di Segretario Generale dell’Ente provinciale di Ragusa. L’insediamento è avvenuto questa mattina, con una calorosa accoglienza da parte della Presidente Maria Rita Schembari, che ha accompagnato il nuovo Segretario in un primo giro di saluti e confronti con i dirigenti e il personale del Libero Consorzio Comunale.La Presidente Schembari ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo di Bonanno, sottolineandone le qualità professionali e l’esperienza maturata: “Il suo profilo professionale, la sua esperienza e il suo approccio concreto alla pubblica amministrazione rappresentano un valore aggiunto per il nostro Ente. Siamo certi che saprà contribuire in modo determinante alla realizzazione degli obiettivi strategici che ci siamo posti per il bene della collettività ragusana”.

Il dottor Bonanno, al termine dei primi incontri, ha voluto ringraziare la Presidente e l’intera amministrazione per l’accoglienza: “Desidero innanzitutto ringraziare la Presidente per avermi nominato e per avermi accolto con grande calore a Ragusa. Metto a disposizione di questo splendido territorio tutte le mie competenze ed il bagaglio di esperienze maturato nei comuni affinché, attraverso una proficua collaborazione con i dirigenti, possa essere realizzato, in ogni sua parte, nel rispetto delle regole, il programma amministrativo di chi è stato eletto per guidare la Provincia”.

L’arrivo di Bonanno segna un momento importante per l’Amministrazione provinciale di Ragusa, che si appresta ad affrontare nuove sfide e a perseguire gli obiettivi prefissati con rinnovato slancio e competenza.

