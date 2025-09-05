  • 5 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 5 Settembre 2025 -
Gastronomia | Marina di Modica

Modica celebra la gastronomia europea a Marina di Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 5 Settembre 2025 – La Sicilia, nominata “Regione Europea della Gastronomia 2025”, celebra l’evento con una tappa speciale a Marina di Modica, trasformando la località balneare nella “capitale” del gusto per il primo fine settimana di settembre ( da oggi a domenica). L’iniziativa, promossa dal Comune, mira a destagionalizzare il turismo, estendendo l’offerta oltre il picco estivo.

L’evento, chiamato “Sicily Food Vibes”, si svolge in Piazza Mediterraneo e offre un ricco programma di tre giorni, con un focus sul connubio tra cibo e mare, eccellenze del territorio siciliano.

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, e l’assessore al Turismo, Tino Antoci, hanno sottolineato l’importanza della manifestazione. “Vogliamo rafforzare in maniera concreta l’idea di un turismo che cresca attraverso la destagionalizzazione”, hanno dichiarato. “Abbiamo scelto di puntare su una proposta che cade ai margini del clou della stagione estiva, ma che è basata sull’eccellenza. E quale migliore eccellenza, in terra di Sicilia, del binomio cibo-mare?”.

Il programma include un’ampia varietà di eventi, tra cui:

  • Cooking show e masterclass guidati da chef esperti.
  • Laboratori per scoprire i segreti della cucina locale.
  • Pastry show dedicati all’arte della pasticceria siciliana.
  • Convegni per approfondire tematiche legate all’enogastronomia e alla sostenibilità.
  • Momenti di intrattenimento per animare la piazza.

Gli organizzatori si dicono certi che l’evento attirerà numerosi partecipanti, confermando Marina di Modica come una vetrina di riferimento per la produzione enogastronomica siciliana. L’iniziativa rappresenta un passo importante per valorizzare l’identità culinaria del territorio e promuovere un turismo di qualità, sostenibile e aperto tutto l’anno.

575905
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube