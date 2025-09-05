Crisi sicurezza a Modica: i consiglieri chiedono un piano d’azione urgente

MODICA, 5 settembre 2025 – La crescente ondata di criminalità e degrado urbano che ha colpito Modica negli ultimi mesi ha sollevato un allarme sociale tra i cittadini, portando dieci consiglieri comunali a presentare una proposta di ordine del giorno per affrontare il problema. La mozione, intitolata “Misure per la sicurezza urbana a Modica”, è stata firmata da Elena Frasca (proponente e prima firmataria), Paolo Nigro, Alessio Ruffino, Giovanni Alecci, Miriam Franzò, Giammarco Covato, Rita Floridia, Piero Covato, Massimo Caruso e Daniele Scapellato.

I consiglieri denunciano che il problema non è un caso isolato, ma il sintomo di un malessere più profondo, e chiedono un intervento tempestivo da parte delle istituzioni e un maggiore coinvolgimento della cittadinanza. La preoccupazione è condivisa anche da altri settori della comunità: la CNA Modica ha inviato un documento al sindaco per segnalare il clima di apprensione tra le imprese, mentre il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani ha definito la questione non solo un problema di ordine pubblico, ma anche di coesione sociale.

Nonostante le precedenti sollecitazioni per la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i consiglieri lamentano la mancanza di riscontri da parte del sindaco. Alla luce dei recenti episodi di cronaca, ritengono ora che sia indispensabile agire subito con misure concrete.

La proposta dei consiglieri include:

La convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nell’aula consiliare di Modica, con l’obiettivo di elaborare un piano di sicurezza integrato a lungo termine.

Il potenziamento del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio comunale.

L’implementazione di progetti di riqualificazione del centro storico e di altri spazi urbani, coinvolgendo il Terzo Settore, le associazioni di categoria e le comunità straniere residenti.

L’istituzione di un Tavolo di monitoraggio periodico sul tema della sicurezza, con la partecipazione di tutti i gruppi consiliari.

