chiaramonte gulfi | Cronaca | News in primo piano

Identificato il pirata della strada di Chiaramonte: fermato un 36enne tunisino

Tempo di lettura: 2 minuti

CHIARAMONTE GULFI, 04 Settembre 2025 – È stato identificato e fermato in poche ore il presunto responsabile dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio in Corso Europa a Chiaramonte Gulfi, dove una donna è stata investita. Si tratta di un uomo di 36 anni, di nazionalità tunisina, residente regolarmente in città e in possesso di permesso di soggiorno.

Le indagini, condotte dai Carabinieri con il supporto della Polizia Locale, sono state rapide. Le forze dell’ordine hanno raccolto testimonianze e visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che avevano indicato in una Opel Corsa bianca il veicolo coinvolto.

L’auto è stata ritrovata poco dopo in un piazzale di Chiaramonte, con evidenti segni dell’impatto. Il presunto conducente si è presentato sul posto alcune ore dopo, accompagnato dal fratello. Riconosciuto da alcuni residenti, l’uomo è stato immediatamente fermato dai Carabinieri con l’accusa di lesioni personali stradali.

La donna investita, le cui condizioni restano gravi ma non è in pericolo di vita, si trova ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

© Riproduzione riservata

