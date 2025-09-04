Acate, arresto drammatico: un uomo con problemi psichiatrici tenta di far saltare in aria un palazzo

ACATE, 04 Settembre 2025 – Momenti di forte tensione si sono vissuti stasera nel cuore di Acate, dove le forze dell’ordine sono intervenute per sventare una potenziale tragedia. Un uomo con problemi psichiatrici ha tentato di provocare un’esplosione utilizzando delle bombole di gas nel suo appartamento.

Per fermarlo e scongiurare il pericolo, sono dovuti intervenire ben sei carabinieri. Con grande difficoltà, sono riusciti a immobilizzarlo e a procedere con un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), che verrà effettuato in una struttura sanitaria vicina.

La scena, che si è svolta sotto gli occhi di un capannello di curiosi, ha generato panico e apprensione. Grazie al tempestivo e coraggioso intervento dei carabinieri, una possibile tragedia è stata evitata.

foto franco assenza

