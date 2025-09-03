Tragico Incidente sulla SS 194 “Ragusa-Catania”. Morti due anziani maltesi

LENTINI, 03 Settembre 2025 – Un gravissimo incidente stradale ha scosso il pomeriggio di oggi, mercoledì 3 settembre 2025, sulla SS 194 “Catania-Ragusa”, all’altezza del chilometro 10, in territorio di Lentini. La collisione, avvenuta poco dopo le 15, è costata la vita a due anziani turisti di nazionalità maltese.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia viaggiava a bordo di una Toyota Yaris in direzione Ragusa quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, si è scontrata frontalmente con un camion Mercedes che procedeva nella direzione opposta, carico di materiale di risulta. L’impatto è stato devastante, con la piccola utilitaria rimasta incastrata sotto il mezzo pesante.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Lentini, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere dell’auto. Nonostante il rapido arrivo dei sanitari del 118 e di un elisoccorso, ogni tentativo di rianimazione è stato vano: la coppia è deceduta sul colpo.

Il tratto di strada, tristemente noto come “la strada della morte” a causa dei numerosi incidenti che vi si sono verificati, è rimasto chiuso per ore per consentire i rilievi tecnici da parte dei Carabinieri di Augusta e Lentini, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

Salva