On. Abbate. “Parità di trattamento per gli aeroporti di Comiso e Trapani”

Palermo, 3 Settembre 2025 – “Chiederò al Governo parità di trattamento per gli aeroporti di Comiso e Trapani”. La dichiarazione è del Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, On.Ignazio Abbate, che interviene nuovamente sul Pio La Torre e sulla disparità di trattamento con un altro scalo dalla portata simile come quello di Birgi: “Premesso che da esponente del territorio ibleo ho ringraziato sia pubblicamente che personalmente il Presidente Schifani per aver stanziato il contributo a favore dello scalo comisano ma oggi torno a chiedere al nostro Governatore un ulteriore sforzo per portare l’entità di questo contributo alla pari di quello di Trapani. Mi auguro e sono convinto che in questo avrò la collaborazione di tutti gli altri colleghi deputati rappresentanti del nostro territorio. Nelle prossime due sessioni di bilancio (variazione di bilancio e manovra finanziaria) si dovranno impinguare i fondi destinati all’aeroporto di Comiso o quantomeno si dovrà procedere ad una redistribuzione equa dell’importo. Questo per evitare una Sicilia che va a due velocità distinte. La lentezza del nostro aeroporto causa danni a cascata sull’economia, colpendo particolarmente il mondo del turismo. Il turista che arriva a Catania o a Palermo difficilmente verrà in provincia di Ragusa sia per i tempi che per i costi di questo ulteriore spostamento. Per cui è necessario rendere più appetibile e competitivo il Pio La Torre. Questo risultato si ottiene ottenendo lo stesso trattamento che ha avuto Trapani e che oggi rende lo scalo di Birgi uno dei più trafficati tra i piccoli aeroporti italiani. Al momento non voglio entrare nel merito della gestione dell’Aeroporto perché quello è un discorso a parte che stiamo affrontando nelle sedi opportune e che non finiremo di attenzionare fin quando non si accerteranno le responsabilità di questo stato di fatto. Però, lo ribadisco, per non mortificare il nostro territorio e per dare a tutti le stesse possibilità bisogna adeguare l’ammontare dei contributi”.
- 4 Settembre 2025 -
… … … il lupo perde il pelo ma non il vizio ed il vizio, in questo contesto, è quello di accaparrarsi battaglie che altri hanno fatto da anni
Fonte Rtm.it : PALERMO, 3 settembre 2025 – L’onorevole Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, interviene sul tema dei finanziamenti agli aeroporti siciliani, replicando a una nota dell’onorevole Ignazio Abbate. La discussione riguarda in particolare gli scali di Comiso e Trapani, e la necessità di garantire loro parità di trattamento.
Dipasquale sottolinea che il finanziamento di 9 milioni di euro destinato all’aeroporto di Comiso, ringraziato da Abbate al presidente Schifani, non è opera del Governo regionale. “La notizia del finanziamento risale ad almeno nove mesi fa e non per opera del Governo regionale, ma per iniziativa parlamentare condotta in Aula da me e dall’on. Giorgio Assenza”, precisa Dipasquale.
Il parlamentare del PD rivendica una battaglia politica che porta avanti da tempo. “La richiesta di parità di trattamento per gli scali minori di Sicilia, Comiso e Trapani per l’appunto, segnalo che questa richiesta da parte mia viene sottoposta al presidente Schifani fin dal suo insediamento, tre anni fa, e ancor prima era stata rivolta al presidente Musumeci durante tutto il suo mandato”, spiega Dipasquale.
L’onorevole critica la passata gestione dei governi regionali, che a suo dire hanno sempre e solo finanziato l’aeroporto di Trapani, ignorando le esigenze di Comiso. Di conseguenza, Dipasquale ribadisce la necessità di un piano regionale per la gestione di entrambi gli scali, che garantisca pari dignità e finanziamenti.
Infine, Dipasquale esprime un’amara soddisfazione nel vedere che anche l’onorevole Abbate si sia convinto del principio “tanto a Birgi, tanto a Comiso”, una logica che, secondo Dipasquale, era già stata applicata positivamente durante il Governo Crocetta.