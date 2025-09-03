Autogiro della provincia di Ragusa, ecco il calendario completo della tre giorni

Ragusa – Tutto pronto per l’Autogiro della provincia di Ragusa che, per quanto riguarda la XXVIII edizione, prenderà il via venerdì 5 e andrà avanti sino a domenica 7 settembre. La manifestazione di regolarità classica e strumentazione meccanica è promossa dal Veteran Car Club Ibleo con il patrocinio del Comune di Ragusa, del Comune di Monterosso Almo, della Regione, assessorato al Turismo, e il supporto dell’Asi oltre alla collaborazione della polizia di Stato. Si comincia venerdì, dunque, quando, a partire dalle 14, ci sarà l’accoglienza all’hotel Poggio del sole. Le verifiche tecniche sono in programma in piazza Libertà, nel cuore di Ragusa, dalle 16 alle 18. Alle 16,30, inizio prova di abilità al piazzale 8 marzo (dove si tiene il mercato del mercoledì) accanto allo stadio di contrada Selvaggio. Alle 20 trasferimento e cena tipica iblea nel ristorante Al Casale a Monterosso Almo. Gli equipaggi partecipanti sono 47. Sabato partenza alle 8,30. Alle 9 le prove di abilità sono in programma al Centro commerciale ibleo, all’uscita della città di Ragusa. Alle 10,30 percorso turistico a Monterosso Almo, con sosta e visita guidata. Alle 13 pranzo al ristorante Parrino. Alle 15,30 la carovana procederà verso la riserva forestale Monte Lauro. E’ prevista una sosta con degustazione di gelato. Alle 17 trasferimento in hotel. Alle 21 la cena con premiazione. Domenica partenza alle 9,30. Alle 10,30 visita e degustazione alla Cantina Curto sulla Ispica-Rosolini. Alle 13,30 pranzo all’Oasi del Re a Marina di Modica. Quindi il commiato e l’arrivederci alla prossima edizione.

