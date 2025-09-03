  • 4 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Settembre 2025 -
Ragusa | Sport

Autogiro della provincia di Ragusa, ecco il calendario completo della tre giorni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Tutto pronto per l’Autogiro della provincia di Ragusa che, per quanto riguarda la XXVIII edizione, prenderà il via venerdì 5 e andrà avanti sino a domenica 7 settembre. La manifestazione di regolarità classica e strumentazione meccanica è promossa dal Veteran Car Club Ibleo con il patrocinio del Comune di Ragusa, del Comune di Monterosso Almo, della Regione, assessorato al Turismo, e il supporto dell’Asi oltre alla collaborazione della polizia di Stato. Si comincia venerdì, dunque, quando, a partire dalle 14, ci sarà l’accoglienza all’hotel Poggio del sole. Le verifiche tecniche sono in programma in piazza Libertà, nel cuore di Ragusa, dalle 16 alle 18. Alle 16,30, inizio prova di abilità al piazzale 8 marzo (dove si tiene il mercato del mercoledì) accanto allo stadio di contrada Selvaggio. Alle 20 trasferimento e cena tipica iblea nel ristorante Al Casale a Monterosso Almo. Gli equipaggi partecipanti sono 47. Sabato partenza alle 8,30. Alle 9 le prove di abilità sono in programma al Centro commerciale ibleo, all’uscita della città di Ragusa. Alle 10,30 percorso turistico a Monterosso Almo, con sosta e visita guidata. Alle 13 pranzo al ristorante Parrino. Alle 15,30 la carovana procederà verso la riserva forestale Monte Lauro. E’ prevista una sosta con degustazione di gelato. Alle 17 trasferimento in hotel. Alle 21 la cena con premiazione. Domenica partenza alle 9,30. Alle 10,30 visita e degustazione alla Cantina Curto sulla Ispica-Rosolini. Alle 13,30 pranzo all’Oasi del Re a Marina di Modica. Quindi il commiato e l’arrivederci alla prossima edizione.

575726
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube