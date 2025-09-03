  • 4 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Settembre 2025 -
Ragusa | Sanità

L’ASP di Ragusa attiva tre linee del PNES per rafforzare l’equità nella salute

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – L’ASP Ragusa ha avviato tre nuove progettualità nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), finanziato con risorse dell’Unione Europea a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Il Programma, promosso dal Ministero della Salute e attuato attraverso la Regione siciliana in qualità di Organismo Intermedio, mira a ridurre le disuguaglianze e a migliorare l’accesso ai servizi per le fasce di popolazione più vulnerabili.
L’Azienda Sanitaria Provinciale ha ricevuto complessivamente oltre 6,7 milioni di euro per l’attuazione di tre aree di intervento prioritarie: “Prendersi cura della salute mentale”, “Il genere al centro della cura” e “Maggiore copertura degli screening oncologici”.

Prendersi cura della salute mentale
Sul fronte della salute mentale, l’obiettivo è favorire il recupero dell’autonomia e l’inclusione sociale dei pazienti, anche attraverso il coinvolgimento di Esperti di Supporto tra Pari (ESP). Sono previsti eventi formativi per il personale in servizio e l’attivazione di nuove figure professionali dedicate sia al rafforzamento dei Progetti Terapeutici Individuali (PTI) sia al supporto delle famiglie degli utenti del Dipartimento di Salute Mentale.

Il genere al centro della cura
Nell’ambito della medicina di genere, le risorse consentiranno di implementare i servizi di home visiting post partum: si tratta di visite domiciliari effettuate da personale sanitario nei primi giorni e settimane dopo la nascita, con l’obiettivo di accompagnare le neo-mamme, monitorare la salute della madre e del neonato e prevenire condizioni di fragilità. Gli interventi prevedono inoltre l’acquisto di nuove apparecchiature elettromedicali per i consultori familiari della provincia e la ristrutturazione di alcuni consultori (Ragusa, Comiso e Modica). Sono infine in programma attività formative per il personale sanitario.

Maggiore copertura degli screening oncologici
L’intervento punta a incrementare la partecipazione della popolazione ai programmi di prevenzione per mammella, collo dell’utero e colon-retto, attraverso campagne di sensibilizzazione e il potenziamento dei centri e dei punti screening con nuove attrezzature elettromedicali. Tra le azioni previste figura anche l’acquisto di un motorhome attrezzato, che consentirà di portare i servizi di screening più vicino ai cittadini nei diversi comuni della provincia, ampliando così le opportunità di accesso.

“Si tratta di un investimento concreto per una sanità più giusta, vicina alle persone e capace di intercettare i bisogni complessi del nostro territorio – dichiara il Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, dott. Giuseppe Drago -. Attraverso questi interventi puntiamo a ridurre le disuguaglianze e a migliorare l’efficacia dei servizi, in particolare per chi rischia di restare ai margini del sistema sanitario”.

575730
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube