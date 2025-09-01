  • 1 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Settembre 2025 -
Attualità | Modica

Un ritorno a Modica: la nuova Dirigente dell’IPS “Principi Grimaldi” si presenta

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 01 Settembre 2025 – L’IPS “Principi Grimaldi” dà il benvenuto alla sua nuova dirigente scolastica,  Claudia Terranova, che  assume l’incarico, facendo ritorno nella sua amata Modica. La prof.ssa Terranova ha voluto rivolgere un saluto caloroso all’intera comunità scolastica: studenti, famiglie, docenti, personale ATA, e a tutti coloro che collaborano con l’istituto, dalle istituzioni locali alle organizzazioni sindacali.

La nuova dirigente ha espresso un ringraziamento al suo predecessore, il prof. Bartolomeo Saitta, per la disponibilità e l’impegno profuso, garantendo di voler agire in continuità con il lavoro svolto. Il suo impegno è chiaro: mantenere e accrescere gli standard di qualità della scuola, che definisce come uno “strumento unico e irrinunciabile di sviluppo per ogni comunità”.

La prof.ssa Terranova pone la persona al centro di ogni azione, sia essa studente, insegnante o personale. L’obiettivo principale è la crescita equilibrata e l’apprendimento, con un’attenzione particolare allo sviluppo dell’intelligenza emotiva e relazionale. Per questo, la nuova dirigente invita tutta la comunità educante a riflettere sul proprio ruolo e sull’impatto del proprio lavoro.

La parola d’ordine per la prof.ssa Terranova è “collaborazione”. Un concetto che si fonda sul lavorare insieme, sulla capacità di accettare i feedback e di imparare dagli errori per creare un clima scolastico favorevole all’apprendimento. La dirigente auspica una scuola in cui ogni componente, proprio come gli strumenti di un’orchestra, mette in campo le proprie risorse per creare una sinfonia condivisa e non solo la somma delle singole parti.

La prof.ssa Terranova ha concluso il suo messaggio garantendo un lavoro “puntuale e costante”, una “presenza attiva e attenta” e la “disponibilità all’ascolto”, chiedendo a tutti la massima collaborazione per trasformare le intenzioni in una progettualità concreta. Con l’augurio di un buon anno scolastico, la dirigente si è detta fiera di far parte della “nostra comunità educante”.

575557
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube