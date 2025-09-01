Un ritorno a Modica: la nuova Dirigente dell’IPS “Principi Grimaldi” si presenta

MODICA, 01 Settembre 2025 – L’IPS “Principi Grimaldi” dà il benvenuto alla sua nuova dirigente scolastica, Claudia Terranova, che assume l’incarico, facendo ritorno nella sua amata Modica. La prof.ssa Terranova ha voluto rivolgere un saluto caloroso all’intera comunità scolastica: studenti, famiglie, docenti, personale ATA, e a tutti coloro che collaborano con l’istituto, dalle istituzioni locali alle organizzazioni sindacali.
La nuova dirigente ha espresso un ringraziamento al suo predecessore, il prof. Bartolomeo Saitta, per la disponibilità e l’impegno profuso, garantendo di voler agire in continuità con il lavoro svolto. Il suo impegno è chiaro: mantenere e accrescere gli standard di qualità della scuola, che definisce come uno “strumento unico e irrinunciabile di sviluppo per ogni comunità”.
La prof.ssa Terranova pone la persona al centro di ogni azione, sia essa studente, insegnante o personale. L’obiettivo principale è la crescita equilibrata e l’apprendimento, con un’attenzione particolare allo sviluppo dell’intelligenza emotiva e relazionale. Per questo, la nuova dirigente invita tutta la comunità educante a riflettere sul proprio ruolo e sull’impatto del proprio lavoro.
La parola d’ordine per la prof.ssa Terranova è “collaborazione”. Un concetto che si fonda sul lavorare insieme, sulla capacità di accettare i feedback e di imparare dagli errori per creare un clima scolastico favorevole all’apprendimento. La dirigente auspica una scuola in cui ogni componente, proprio come gli strumenti di un’orchestra, mette in campo le proprie risorse per creare una sinfonia condivisa e non solo la somma delle singole parti.
La prof.ssa Terranova ha concluso il suo messaggio garantendo un lavoro “puntuale e costante”, una “presenza attiva e attenta” e la “disponibilità all’ascolto”, chiedendo a tutti la massima collaborazione per trasformare le intenzioni in una progettualità concreta. Con l’augurio di un buon anno scolastico, la dirigente si è detta fiera di far parte della “nostra comunità educante”.