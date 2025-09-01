  • 1 Settembre 2025 -
Comiso | Cronaca

Arrestato a Comiso: violava le prescrizioni dell’affidamento

Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 01 Settembre 2025 – Un uomo di 42 anni, residente a Comiso, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e condotto in carcere dopo aver violato le prescrizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Catania, fa seguito a una decisione del Tribunale di Sorveglianza etneo che ha sospeso la misura alternativa. L’uomo stava scontando una pena di un anno e nove mesi di reclusione per il reato di falso.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, durante i controlli di routine, avevano ripetutamente riscontrato che il 42enne non rispettava gli obblighi imposti. Le numerose segnalazioni hanno portato il Tribunale a revocare l’affidamento, disponendo che la pena venga scontata in carcere.

Il condannato è stato quindi trasferito e associato alla Casa Circondariale di Ragusa.

© Riproduzione riservata

