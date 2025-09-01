  • 1 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Settembre 2025 -
Ragusa | Sport

Autogiro della provincia di Ragusa. Ci sarà anche la vicepresidente nazionale Asi Di Matteo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Rombano i motori in vista del XXVIII appuntamento con l’Autogiro della provincia di Ragusa, regolarità classica e strumentazione meccanica, che si terrà dal 5 al 7 settembre. Ci sarà anche la prestigiosa presenza del vicepresidente nazionale Asi Agnese Di Matteo. “Una circostanza – dice il consiglio direttivo del Veteran car club ibleo che organizza la manifestazione – che impreziosisce la kermesse e che ci inorgoglisce, stimolandoci a fare sempre di più e sempre meglio”. Tra l’altro, l’evento, negli ultimi anni, ha sempre più assunto la dimensione di una iniziativa vetrina per il territorio locale, visto che a partecipare c’è una consistente presenza di appassionati provenienti da varie parti d’Italia. “Quest’anno – spiegano ancora dal consiglio direttivo – sulla scorta delle esperienze maturate nelle precedenti edizioni, le prove di abilità si terranno il venerdì pomeriggio al piazzale 8 marzo di Ragusa e al Centro commerciale ibleo, il sabato mattina, all’uscita del capoluogo. Gli automobilisti che partecipano all’Autogiro, utilizzando la strumentazione meccanica, dovranno dare prova delle proprie capacità”. Tra gli appuntamenti previsti, anche quelli che riguardano la visita a Monterosso Almo e a una Cantina lungo la strada che da Ispica conduce a Rosolini. Il programma, nel dettaglio, sarà reso pubblico nei dettagli a metà settimana. Intanto, cresce l’attesa per una kermesse che si avvale del patrocinio del Comune di Ragusa, del Comune di Monterosso Almo, della Regione e della collaborazione della polizia di Stato che, tra l’altro, sarà presente con una propria vettura proveniente dal museo di Roma. Sono 47 i partecipanti. Tra le auto più interessanti che parteciperanno ci sarà una Bugatti Type 30 del 1926, una Amilcar Cgss del 1927 e una Plymouth 4C del 1928. Insomma, il divertimento per i partecipanti e gli appassionati è assicurato.

575548
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube