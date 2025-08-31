  • 31 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 31 Agosto 2025 -
Attualità | Scicli

Il sogno siciliano nelle foto di Peppino Leone. Concetto Prestifilippo presenta la sua opera sul grande fotografo ragusano

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Sampieri (Scicli) –Un piccolo mattone è stato elevato alla memoria di Peppino Leone, fotografo della realtà siciliana, al termine della presentazione per “Autori & Libri, conversando a Sampieri” al Pata Pata.

Concetto Prestifilippo autore di “ Giuseppe Leone ovvero un sogno fatto in Sicilia” (Mimesis edizioni) ha presentato la sua opera dialogando con il giornalista Andrea G. Cerra.

Dalle sessanta foto e dall’allegata intervista a Ferdinando Scianna, altro fotografo siciliano di grande talento, è emerso il senso e il significato dei lavori di Leone deceduto nell’aprile dello scorso anno.

Ha avuto la capacità di raccontare per immagini la sua terra dall’angolo esclusivo e attento del suo occhio. Pignolo e curioso sino alla morbosità Leone ha avuto la capacità di fermare il momento che ci offre un racconto che si fa subito poesia.

Così le inquadrature su panorami, marine assolate, le campagne del ragusano con l’anima dei muri a secco, le feste religiose in un impasto di santi, costumi, volti e persone che hanno la capacità di esprimere il loro tempo. 

Alla fine della presentazione anche il giornalista di lungo corso come Carlo Ottaviano ha dato la sua testimonianza: gli anni della gioventù vissuti a Ragusa con i periodici del tempo e le foto di Peppino Leone ad immortalare momenti di racconti ormai dimenticati.

Sarebbe auspicabile l’istituzione di una Fondazione a nome di Giuseppe Leone che potesse contenere, governare e conservare i 500 mila scatti che sono il film di una Sicilia che rischia i colpi dall’oblio e dalla dimenticanza.

Prossimo appuntamento per “Autori & Libri, conversando a Sampieri” al living del Pata Pata giovedì 4 settembre alle  19, con la presentazione del libro di Daniela Montemagno dal titolo: “Anna Marchesini una e trina”. L’autrice dialogherà con la giornalista Monica Cartia.

575504
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube