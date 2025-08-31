Giannone e Arrabito (Forza Italia): “Scicli, quasi 9 milioni di euro per la scuola Lipparini-Miccichè: il finanziamento più importante della Sicilia”

Scicli, 31 Agosto 2025 – Un passo avanti decisivo per la Scuola Media “Lipparini-Miccichè” dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Dantoni” di Scicli. Grazie a un finanziamento di quasi 9 milioni di euro, l’edificio sarà completamente riqualificato per garantire sicurezza e modernità agli studenti.

Il CUC di Comiso ha infatti pubblicato il bando europeo per l’affidamento dei servizi di progettazione, che includono l’adeguamento sismico e architettonico, oltre alla diagnosi energetica della struttura. Si tratta di un’opportunità di gara aperta che rappresenta un passaggio fondamentale per dotare la città di una scuola sicura, moderna ed efficiente.

Il progetto, con un investimento complessivo di 8.993.000 euro, si configura come il finanziamento più significativo in Sicilia destinato all’ammodernamento di un istituto scolastico. Di questa cifra, oltre 387.000 euro sono stati stanziati per la progettazione e la direzione dei lavori.

Parallelamente, sono in corso i lavori di ristrutturazione della sede Miccichè di Corso Mazzini, che ospiterà 12 aule e sarà dotata di un ascensore, una scala antincendio e nuovi servizi igienici per alunni e docenti.

I consiglieri comunali di Forza Italia, Enzo Giannone e Giuseppe Arrabito, hanno espresso un profondo ringraziamento all’On. Nino Minardo per il suo impegno costante e determinante, che ha permesso di raggiungere questo straordinario risultato per la città. I ringraziamenti sono estesi anche al Presidente della Regione Renato Schifani, all’Assessore regionale Mimmo Turano, al Sindaco Mario Marino e all’ingegner Andrea Pisani, che ha gestito con professionalità l’intero iter tecnico-amministrativo.

Questo importante traguardo, frutto di una vera sinergia istituzionale, dimostra un’attenzione concreta verso il futuro dei giovani e la crescita della comunità. Con l’iter ormai avviato, si prevede che l’appalto dei lavori sarà assegnato entro la fine dell’anno.

