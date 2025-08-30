  • 30 Agosto 2025 -
Modica | Sport

Modica Calcio. Domenica esordio in Coppa contro il Palazzolo

Rossoblù pronti a tornare al Barone tra entusiasmo e attese
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica – Tutto è pronto per l’inizio di una nuova, entusiasmante stagione a tinte rossoblù. Il Modica Calcio torna in campo al Vincenzo Barone, in attesa della consegna ufficiale del Pietro Scollo, per disputare la prima gara di Coppa Italia Eccellenza.

Il sorteggio ha riservato ai ragazzi di mister Raciti la sfida contro lo Sporting Club Palazzolo nella fase inaugurale della competizione. Un incrocio che riporta alla mente la scorsa stagione, quando proprio i gialloverdi furono l’avversario del primo turno: allora fu una rete di Susino a regalare il passaggio ai rossoblù.

L’attesa in città è palpabile. Dopo mesi di preparazione e tanta voglia di calcio, il Modica torna a giocare davanti al suo pubblico, tra vecchi affezionati e nuovi appassionati che hanno riscoperto il piacere della domenica allo stadio.

La gara di domenica rappresenterà un banco di prova importante per testare quanto di buono emerso nella preparazione estiva. Riflettori puntati su Savasta e compagni, l’attaccante è stato atteso a lungo dai tifosi e adesso può gioire insieme a loro, pur avendo iniziato più tardi la preparazione al fianco della squadra.

Dal canto suo, la formazione allenata da Matarazzo arriva a Modica reduce da un buon precampionato. Una squadra giovane, con entusiasmo e voglia di mettersi in mostra, pronta a dare filo da torcere in un campionato in cui i colori gialloverdi hanno spesso lasciato il segno.

Ecco l’elenco dei convocati per la sfida di andata del primo turno di Coppa Italia contro il Palazzolo, presso il Vincenzo Barone alle ore 17:00:

Romano, Bonaccorso, Valenca, Kondila, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Belluso, Savasta, Mallia, Brugaletta, Misseri, Missud, Susino, Calabrese, Ventura, Zannini, Sangare, Intzidis, Merola, Cappello, Bonanno, Mbaye.

