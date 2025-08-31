  • 1 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Settembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano

Terremoto, scossa avvertita nei comuni iblei

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 31 agosto 2025  – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata nella notte tra sabato e domenica dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in provincia di Ragusa. L’evento sismico, seppur di lieve entità, è stato avvertito da alcuni residenti della zona.

La scossa si è verificata alle ore 03:09 e l’epicentro è stato localizzato dall’Ingv a circa 6 chilometri a sud est di Santa Croce Camerina, con una profondità ipocentrale di 28 chilometri.

Pur non avendo causato danni a persone o cose, il tremore è stato avvertito in diversi comuni iblei, tra cui Scicli, Comiso, Vittoria, Modica e Ragusa, creando un momentaneo allarme tra la popolazione.

Le autorità locali hanno confermato che non sono pervenute segnalazioni di danni strutturali e la situazione è costantemente monitorata. L’evento sismico rientra nella normale attività tellurica della regione, che periodicamente registra scosse di bassa intensità.

575536
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube