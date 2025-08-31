Terremoto, scossa avvertita nei comuni iblei

Ragusa, 31 agosto 2025 – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata nella notte tra sabato e domenica dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in provincia di Ragusa. L’evento sismico, seppur di lieve entità, è stato avvertito da alcuni residenti della zona.

La scossa si è verificata alle ore 03:09 e l’epicentro è stato localizzato dall’Ingv a circa 6 chilometri a sud est di Santa Croce Camerina, con una profondità ipocentrale di 28 chilometri.

Pur non avendo causato danni a persone o cose, il tremore è stato avvertito in diversi comuni iblei, tra cui Scicli, Comiso, Vittoria, Modica e Ragusa, creando un momentaneo allarme tra la popolazione.

Le autorità locali hanno confermato che non sono pervenute segnalazioni di danni strutturali e la situazione è costantemente monitorata. L’evento sismico rientra nella normale attività tellurica della regione, che periodicamente registra scosse di bassa intensità.

Salva