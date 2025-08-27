Scontro tra Tir e auto a Modica: otto feriti, Strada chiusa

Modica, 27 Agosto 2025 – Un grave incidente si è verificato oggi a Modica, sul cavalcavia che collega la città a Marina di Modica e Pozzallo. Un Tir si è scontrato frontalmente con un’auto, in un impatto che ha coinvolto complessivamente altre due vetture.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, la polizia locale e due ambulanze. Otto persone sono state soccorse, tra cui una donna in gravidanza. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrerebbero gravi.

A causa del sinistro, la strada è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e per i successivi rilievi del caso. Al momento non sono ancora chiare le cause esatte dell’incidente.

