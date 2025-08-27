  • 27 Agosto 2025 -
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo rivive la vita del Battista. Venerdì la rappresentazione lungo le vie del borgo

Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo – La città si prepara a un appuntamento di fede e tradizione che ogni anno richiama tanti fedeli e visitatori. Venerdì 29 agosto alle ore 21.00, prenderà il via da Piazza San Giovanni la rappresentazione itinerante “Sulle orme del Battista”, dedicata a San Giovanni Battista, patrono del paese.
In L’evento, curato dall’Azione Cattolica di Monterosso Almo in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Battista, proporrà un percorso emozionante lungo le vie del centro storico, durante il quale verranno messi in scena i momenti più significativi della vita del Precursore di Cristo.
Una rappresentazione che unisce fede e tradizione popolare, capace di trasformare le strade del borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto. I figuranti locali accompagneranno il pubblico in un viaggio spirituale, ripercorrendo i tratti salienti della missione e del martirio di Giovanni Battista.
La serata si inserisce nel calendario delle Feste di San Giovanni, che ogni anno scandiscono l’estate monterossana con celebrazioni religiose, processioni ed eventi culturali

