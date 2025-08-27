  • 27 Agosto 2025 -
Cultura | Scicli

“Le parole di Camilleri”. Il quotidiano La Repubblica presenta un libro a Scicli

Il 28 agosto alle 18,30 in via Mormina Penna
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – Sarà presentato domani 28 agosto a Scicli, alle 18,30, in via Francesco Mormina Penna 2, davanti al Municipio che nella finzione televisiva fu il commissariato di Montalbano, il nuovo libro su Andrea Camilleri prodotto dalla redazione di Repubblica Palermo.

Il libro, “Le parole di Camilleri. Da arancini a zolfo, il dizionario di uno scrittore universale”, sarà distribuito gratuitamente in edicola con Repubblica il 4 settembre. Il capo redattore di Repubblica Palermo, Emanuele Lauria, dialogherà con Felice Laudadio, presidente del comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Camilleri, e con due degli autori, Eleonora Lombardo e Salvo Palazzolo. Parteciperà Carmelo Lopapa, capo della redazione politica di Repubblica, ed Ester Pantano, protagonista del film tv “La mossa del cavallo”, tratto da un romanzo di Andrea Camilleri. La seconda tappa sarà a Palermo, l’1 settembre alle 18,30, alla Gam in via Sant’Anna. Due appuntamenti per lanciare un libro che non è un’enciclopedia, ma un lessico vivo, dove ogni voce spalanca una stanza diversa dell’immaginario camilleriano. Dentro ci sono le firme di Gaetano Savatteri, Stefania Auci, Elvira Seminara, Concetto Prestifilippo, Salvo Palazzolo, Salvatore Ferlita, Eleonora Lombardo, Salvatore Picone, Franco Lo Piparo, Accursio Sabella, Piero Melati, Gian Mauro Costa, Fabrizio Lentini, Lucio Luca, Andrea Giuseppe Cerra, Giuseppe Dipasquale, Mario Di Caro, Marta Occhipinti, Irene Carmina. Il libro è dedicato alla memoria di Piero Melati, scomparso il 4 agosto.

575234
© Riproduzione riservata

