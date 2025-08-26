Dramma sulla provinciale Noto-Pachino, scooterista muore dopo incidente

Noto, 26 agosto 2025 – Un uomo di 57 anni, di origine tunisina, ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla strada provinciale 19, tra Noto e Pachino, in provincia di Siracusa. Il corpo senza vita della vittima è stato segnalato da alcuni passanti, che hanno lanciato l’allarme.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’uomo viaggiava a bordo del suo scooter quando, con ogni probabilità per evitare un cane che avrebbe attraversato la strada, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Immediati i soccorsi da parte di altri automobilisti e l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno cercato disperatamente di rianimarlo. Purtroppo, nonostante gli sforzi, il 57enne è deceduto prima di poter raggiungere l’ospedale.

La salma è stata trasportata all’obitorio in attesa dell’autopsia che chiarirà le cause esatte del decesso. L’incidente ha scosso la comunità locale e riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale in quel tratto di strada. Le indagini da parte delle autorità competenti proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Salva