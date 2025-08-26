  • 27 Agosto 2025 -
Politica | Pozzallo

Caos in Consiglio Comunale a Pozzallo: il dibattito si infiamma

Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 26 agosto 2025 – La recente seduta del Consiglio Comunale di Pozzallo è stata segnata da un acceso scontro, che ha sollevato dubbi sul clima politico in vista delle prossime elezioni amministrative. L’incontro, trasmesso in diretta streaming, ha visto emergere forti tensioni che hanno allarmato i cittadini e la stessa classe politica.

In una nota ufficiale, il gruppo di Fratelli d’Italia ha espresso profonda preoccupazione per il livello del dibattito, definendo il Consiglio Comunale il “luogo del confronto democratico e del dialogo costruttivo”. La dichiarazione sottolinea come il comportamento di alcuni rappresentanti rischi di allontanare l’istituzione dalle aspettative dei cittadini.

“A un anno e mezzo dalle prossime elezioni, è comprensibile che emergano tensioni e ambizioni,” si legge nel comunicato. “Ma il nostro ruolo, oggi, è quello di servire la città con responsabilità e spirito di servizio.” Il partito ha richiamato alla maturità politica, soprattutto di fronte a un’amministrazione che definisce “in affanno”.

Fratelli d’Italia ha, inoltre,  lanciato un monito chiaro: “se i comportamenti ritenuti “lontani dal rispetto e dall’equilibrio” dovessero ripetersi, il gruppo valuterà l’ipotesi di abbandonare i lavori. Questa mossa – specificano –  non sarebbe un gesto di rottura, ma un “richiamo alla sobrietà e al rispetto dovuto ai cittadini.” La polemica alza la tensione nel panorama politico locale, già in fermento in vista della competizione elettorale”.

575151
© Riproduzione riservata

