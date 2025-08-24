  • 24 Agosto 2025 -
Attualità | Modica | News in primo piano

Un tuffo nel passato: la 5C del “L. B. Alberti” di Modica si ritrova dopo 30 anni

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 24 Agosto2025 – A Modica, la magia del passato ha ripreso vita per gli ex studenti della 5C dell’Istituto Tecnico per Geometri “L. B. Alberti”. Dopo ben trent’anni dal loro diploma, un gruppo di ex compagni di classe provenienti da Modica, Pozzallo, Ispica e Rosolini si è riunito per una serata all’insegna dei ricordi e delle risate.

L’idea, nata e sviluppata grazie alla potenza dei social network, ha permesso a questi “ex ragazzi” di ritrovarsi dopo tre decenni, colmando la distanza che il tempo e la vita avevano creato. L’incontro non è stato solo un’occasione per misurare il tempo che passa, ma una vera e propria celebrazione dei percorsi di vita che ognuno ha intrapreso, spesso in modi inaspettati.

La cena è stata un crocevia di storie e professioni diverse: un ingegnere accanto a un geologo, un imprenditore di fronte a una mamma, un geometra che scambiava aneddoti con un esperto di cavi sottomarini. Nonostante le carriere e le vite così differenti, i legami di amicizia e affetto non si sono mai spezzati. Tra una risata e un racconto, è riaffiorata la complicità di un tempo, mescolata a una sottile e piacevole nostalgia per gli anni passati tra i banchi di scuola.

La serata si è conclusa con una promessa: non aspettare altri trent’anni per rivedersi. L’appuntamento è già stato fissato per il quarantesimo anniversario del diploma, con la speranza che le strade di questi “ragazzi” si incrocino di nuovo, forse ancora più numerosi.

© Riproduzione riservata

