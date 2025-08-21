Piano commerciale fermo al palo, Di Benedetto sollecita l’amministrazione: “Serve un aggiornamento immediato”

SCICLI – “Che fine ha fatto l’aggiornamento del piano commerciale?”. La domanda arriva dal vicepresidente del consiglio comunale, Andrea Di Benedetto, che torna a incalzare l’amministrazione sul mancato rinnovo dello strumento urbanistico-economico che regola le attività del settore. Secondo Di Benedetto, il piano attualmente in vigore è ormai superato e non risponde più alle esigenze di commercianti e operatori. “In tutti questi anni la città è cambiata – afferma – i mutamenti economici corrono veloci e la pubblica amministrazione dovrebbe essere pronta a recepire le istanze provenienti dal mercato, mettendo i privati nelle condizioni migliori per operare. E invece tutto tace”. Il vicepresidente del consiglio sottolinea come numerosi commercianti lo abbiano contattato per esprimere il proprio disappunto, lamentando la mancanza di strumenti aggiornati in grado di supportare lo sviluppo delle loro attività. “L’aggiornamento del piano commerciale era uno dei punti fondanti del programma elettorale – ricorda Di Benedetto – ma ad oggi non si è registrato alcun passo avanti”. Da qui la sollecitazione a un confronto aperto tra amministrazione, consiglio comunale e portatori d’interesse del settore: “Invito tutti a sederci intorno a un tavolo di concertazione – conclude – finalizzato al riaggiornamento del piano. Sono certo che una revisione mirata porterà notevoli benefici all’economia sciclitana e a tutti gli operatori”. L’appello, ora, è nelle mani dell’amministrazione comunale, chiamata a dare risposte concrete su un tema che tocca da vicino lo sviluppo economico della città.

Salva