  • 21 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 21 Agosto 2025 -
Cronaca

Modica, Michelica-Crocevie: la strada della paura. Ennesimo incidente, ma nessuno interviene

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Un’altra volta. Ancora un incidente sulla Michelica-Crocevie, vicino Villa Grazia, una delle strade più pericolose del territorio modicano. Ogni nuovo sinistro sembra una tragica fotocopia dei precedenti: traffico paralizzato, paura tra i residenti e la solita, pesante domanda: “Quanto ancora bisognerà aspettare prima che qualcuno intervenga”? Da anni i cittadini lanciano appelli, scrivono segnalazioni e chiedono interventi. Ma nonostante le promesse, la realtà resta immobile: nessuna messa in sicurezza, nessun provvedimento serio per ridurre il rischio. Intanto il bilancio cresce, con incidenti che troppo spesso lasciano segni indelebili. La “Michelica-Crocevie” non è solo una strada: è diventata il simbolo dell’inerzia delle istituzioni, un pericolo quotidiano che potrebbe essere evitato con interventi semplici e mirati – segnaletica, illuminazione, controlli della velocità o qualche piccolo intervento come fatto in altre zone della città, per scongiurare il pericolo. Ma finché le richieste resteranno lettera morta, i cittadini continueranno a vivere con la paura, e la strada della paura resterà lì, ad attendere la prossima vittima.

574834
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube