Modica, Michelica-Crocevie: la strada della paura. Ennesimo incidente, ma nessuno interviene

Un’altra volta. Ancora un incidente sulla Michelica-Crocevie, vicino Villa Grazia, una delle strade più pericolose del territorio modicano. Ogni nuovo sinistro sembra una tragica fotocopia dei precedenti: traffico paralizzato, paura tra i residenti e la solita, pesante domanda: “Quanto ancora bisognerà aspettare prima che qualcuno intervenga”? Da anni i cittadini lanciano appelli, scrivono segnalazioni e chiedono interventi. Ma nonostante le promesse, la realtà resta immobile: nessuna messa in sicurezza, nessun provvedimento serio per ridurre il rischio. Intanto il bilancio cresce, con incidenti che troppo spesso lasciano segni indelebili. La “Michelica-Crocevie” non è solo una strada: è diventata il simbolo dell’inerzia delle istituzioni, un pericolo quotidiano che potrebbe essere evitato con interventi semplici e mirati – segnaletica, illuminazione, controlli della velocità o qualche piccolo intervento come fatto in altre zone della città, per scongiurare il pericolo. Ma finché le richieste resteranno lettera morta, i cittadini continueranno a vivere con la paura, e la strada della paura resterà lì, ad attendere la prossima vittima.

