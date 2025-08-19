Pedinamenti e minacce: 76enne accusato di stalking a Ragusa

RAGUSA, 19 Agosto 2025 – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo di 76 anni, accusato di stalking. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica, impone all’uomo il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima. Per garantire il rispetto della misura, è stato anche applicato il braccialetto elettronico.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa, ha raccolto prove schiaccianti contro l’uomo. Secondo le accuse, l’indagato avrebbe tenuto comportamenti persecutori nei confronti di una donna di 64 anni, ritenendola responsabile della fine del matrimonio della figlia.

Le condotte contestate includono reiterati pedinamenti e gravi offese verbali rivolte alla vittima. La misura cautelare è stata disposta per tutelare l’incolumità e la serenità della donna.

