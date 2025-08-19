  • 19 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 19 Agosto 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Pedinamenti e minacce: 76enne accusato di stalking a Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 19 Agosto 2025 – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo di 76 anni, accusato di stalking. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica, impone all’uomo il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima. Per garantire il rispetto della misura, è stato anche applicato il braccialetto elettronico.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa, ha raccolto prove schiaccianti contro l’uomo. Secondo le accuse, l’indagato avrebbe tenuto comportamenti persecutori nei confronti di una donna di 64 anni, ritenendola responsabile della fine del matrimonio della figlia.

Le condotte contestate includono reiterati pedinamenti e gravi offese verbali rivolte alla vittima. La misura cautelare è stata disposta per tutelare l’incolumità e la serenità della donna.

574591
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube