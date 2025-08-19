  • 19 Agosto 2025 -
Cultura | Scicli

Successo per la visita guidata alla Chiesa dei Carmelitani di Scicli

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 19 Agosto 2025 – Ieri sera, la Chiesa dei Carmelitani a Scicli ha accolto un pubblico numeroso e caloroso per una visita guidata che ha messo in luce un altro dei gioielli artistici e storici del territorio ibleo. L’evento, organizzato nell’ambito delle apprezzate “Passeggiate Barocche”, ha visto la partecipazione straordinaria dei professori Uccio Barone e Paolo Nifosì, che hanno saputo guidare i presenti in un affascinante e inedito capitolo di storia civile e religiosa.

La chiesa era strapiena di persone, desiderose di scoprire i segreti e le bellezze di questo luogo, testimonianza dell’arte e della cultura locale. La profonda partecipazione del pubblico ha reso la serata un vero successo, confermando l’interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Tra i presenti anche il sindaco di Scicli, Mario Marino, che ha voluto partecipare all’evento e ha espresso parole di grande apprezzamento per le “Passeggiate Barocche” e per l’impegno costante nella ricerca e nella promozione dei Beni Culturali.

L’iniziativa si è confermata ancora una volta un appuntamento imperdibile per chi vuole conoscere e riscoprire la ricchezza storica e artistica della regione, grazie all’impegno di chi, con passione e dedizione, lavora per valorizzare questi tesori.

574588
© Riproduzione riservata

