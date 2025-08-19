  • 19 Agosto 2025 -
Politica regionale

Gennuso (Fi), sostenere aziende agricole per danni maltempo

Tempo di lettura: 2 minuti
(ANSA) – SIRACUSA, 18 AGO – “Il maltempo della scorsa settimana ha provocato gravi danni ai produttori che lavorano tra Avola e Noto. Soprattutto la grandine ha devastato le coltivazioni di centinaia di produttori. Serve un intervento energico da parte della Regione siciliana per sostenere le aziende praticamente in ginocchio”. Lo dice il responsabile del comparto Agricoltura di Forza Italia, Pippo Gennuso.    “Su quanto accaduto sabato scorso tra Avola e Noto – dice l’esponente forzista – informeremo il prefetto, i vertici delle istituzioni interessate e le associazioni di categoria. Faremo una battaglia di partito alla Regione per il riconoscimento dei ristori ai produttori colpiti dalla grandine”. Pippo Gennuso conclude: “Sono sicuro della sensibilità del presidente Schifani e del suo governo per la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Non possono essere un centinaio di aziende di Avola e Noto a pagare i danni di una improvvisa grandinata”.
(ANSA).
© Riproduzione riservata

