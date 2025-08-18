  • 18 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 18 Agosto 2025 -
Cronaca | Scicli

Scicli. Polizia Locale: un Ferragosto all’insegna della sicurezza e della legalità

Un agosto intenso. Nella sola notte di Ferragosto, 24 automobilisti sono stati sottoposti a prova etilometrica
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – Anche quest’anno, in occasione delle festività di Ferragosto, la Polizia Locale ha garantito una presenza costante e capillare sul territorio, assicurando il regolare svolgimento delle numerose iniziative e la serenità dei cittadini.

Sono stati intensificati i controlli su strada, con l’accertamento di 498 violazioni complessive, tra cui 1 infrazione dell’art. 193 del Codice della Strada (circolazione senza copertura assicurativa) con conseguente sequestro amministrativo del veicolo e 3 patenti ritirate.

Sono stati effettuati posti di controllo su 125 veicoli e, nella sola notte di Ferragosto, 24 automobilisti sono stati sottoposti a prova etilometrica.

Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela delle persone con disabilità, con 46 sanzioni per sosta in spazi a loro riservati.

Sul fronte del commercio abusivo, sono stati eseguiti 3 sequestri di merce, mentre per il contrasto all’abbandono di rifiuti sono stati elevati 15 verbali.

Grazie al prolungamento del servizio nella notte tra il 14 e il 15 agosto e agli intensi controlli protratti fino alle ore 3:00, sono stati inoltre elevati 209 verbali.

Oltre alle attività di viabilità, sicurezza stradale e contrasto agli illeciti, la Polizia Locale si è distinta per un intervento di grande valore etico: il salvataggio di 11 cuccioli abbandonati, ritrovati in condizioni di grave rischio per la sopravvivenza. La tempestività degli agenti ha permesso di recuperarli e affidarli a volontari, evitando così un epilogo tragico.

Durante i controlli, è stato anche sanzionato un soggetto per omessa custodia del proprio cane, che aveva morso gli pneumatici di alcune auto in transito, creando pericolo sia per l’animale che per la sicurezza della circolazione.

L’impegno straordinario del personale, soprattutto nella notte tra il 14 e il 15 agosto, ha contribuito a garantire un Ferragosto sicuro e senza incidenti stradali rilevati, grazie ai controlli mirati e alla costante presenza sul territorio, che hanno rassicurato cittadini e visitatori.

574516
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube