Cronaca | Vittoria

Vittoria, evade dai domiciliari, 46enne tradotto in carcere

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria – La Polizia di Vittoria ha dato esecuzione ad un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 46 anni
Il provvedimento dispone la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, a seguito dell’accertata violazione delle prescrizioni imposte dalla misura nel corso degli ordinari controlli presso la sua abitazione di Vittoria effettuati dalla volante del Commissariato.
L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari poiché indagato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, il predetto è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa.

© Riproduzione riservata

