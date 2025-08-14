  • 14 Agosto 2025 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano

Comiso. Albanese tenta di imbarcarsi con un coltello e un tirapugni, denunciato dalla Polizia

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso – Un albanese di 39 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato denunciato dagli agenti del Commissariato P.S. di Comiso, per porto di armi fuori dalla propria abitazione senza la licenza dell’autorità.
L’uomo, in partenza per Tirana dall’aeroporto di Comiso, aveva occultato all’interno della valigia un coltello a scatto con lama di cm. 7,5 e un tirapugni in metallo, materiale che è stato rilevato nel corso degli scrupolosi ed attenti controlli di sicurezza effettuati dal personale della Security SAC, sotto la supervisione degli agenti della Polizia di Stato in servizio presso lo scalo.
Pertanto, quanto rinvenuto è stato sequestrato ed il predetto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

