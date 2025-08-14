  • 14 Agosto 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Arrestato 22enne per spaccio a Ragusa, rimesso in libertà con obbligo di firma

RAGUSA. 14 Agosto 2025 – Un giovane di 22 anni di Ragusa è stato arrestato dagli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo, trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina e 37 grammi di marijuana, è stato rimesso in libertà dal giudice, con il solo obbligo di presentazione ai carabinieri.

L’indagine è scattata in seguito a un controllo. Gli agenti hanno rinvenuto circa 10 grammi di cocaina, già suddivisi in 20 dosi pronte per essere vendute, nascoste nel vano sottosella della moto del giovane. La perquisizione è poi proseguita nell’abitazione del 22enne, dove sono stati trovati altri 37 grammi di marijuana.

Inizialmente, il PM di turno Gaetano Scollo aveva disposto gli arresti domiciliari per il ragazzo. Tuttavia, durante l’udienza di convalida tenutasi davanti al giudice unico del Tribunale di Ragusa, Giovanni La Terra, la situazione è cambiata. Nonostante la richiesta di convalida dell’arresto da parte del PM Antonella Jovino, l’avvocato difensore Enrico Cultrone ha chiesto la scarcerazione.

Il giudice ha accolto la richiesta della difesa, convalidando l’arresto ma decidendo di rimettere in libertà il 22enne. Il giovane dovrà presentarsi periodicamente ai carabinieri. Il processo per direttissima è stato fissato per l’8 settembre, data in cui il legale avrà la possibilità di presentare le proprie tesi difensive.

© Riproduzione riservata

